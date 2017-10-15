“وزارة العمل” تعلق على الفيديو المتداول لأب يعنف ابنه بالسلاسل

أصدر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم الأحد، توضيحا حول مقطع الفيديو المتداول لأب يعنف ابنه بالسلاسل.

وأكد أبا الخيل أن المقطع المتداول لأب يعنف ابنه بالسلاسل، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قديم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة كانت قد تعاملت مع واقعة المقطع الفيديو في حينه، وتم اتخاذ الإجراء النظامي بحقه.

وكانت القضية قد أخذت أبعادا كبيرة حينها، أواخر العام الماضي، وتبادل الوالد والوالدة الاتهامات فيها، فيما ألقت شرطة جازان القبض على الوالد الذي أكد أنه لم يضرب ابنه وإنما قيده بالسلاسل لمدة بسيطة، قبل أن يتم الإفراج عنه، في الوقت الذي لم تعلن فيه “العمل والتنمية” عما آلت إليه القضية. ‎