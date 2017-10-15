مقتل مواطن بست طعنات من قبل شاب

شهدت العاصمة المقدسة ظهر اليوم الأحد مضاربة شنيعة، وقعت بحارة بيشه بمكة المكرمة، وأدت لمقتل مواطن خمسيني، بعد تلقيه ست طعنات من قبل شاب، وتم نقله للمستشفى قبل وصول الفرق الأمنية، إلا أنه فارق الحياة بعد وصوله للمستشفى.

ورد بلاغ لمركز العمليات الموحدة 911 اليوم الأحد عن مضاربه بحارة بيشه، وقبل وصول الفرقه الأمنيه للموقع نقل المصاب لمستشفى الملك فيصل بالششه.

وبعد وصول الفرق للمستشفى، وجدت الشخص المصاب به ست طعنات متفرقه في الجسم، ويبلغ من العمر ٥٢ سنة، وتوفي بعد وصوله، وحضر شخص يبلغ من العمر ١٨ سنه، وادّعي أن المصاب جده ويرغب التحدث معه.

وبسؤاله، أفاد بأن جده كان جالسا مع شاب يبلغ من العمر ١٩سنة داخل الحي، وبالبحث والتحري عن الجاني، تم ضبطه ووجد به آثار دماء، ويدعي على الشخص المتوفي وشخص آخر بأنهم حاولوا انتهاك عرضه ما دعاه للدفاع عن نفسه.

يذكر أن القضية والجاني تم تسليمهما لمركز شرطة القراره لإجراء التحقيقات اللازمة ولمعرفة المسببات والدوافع وراء عملية القتل.