هنا رابط التسجيل في منصة سفير لخريجي الابتعاث

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم منصة سفير لخريجي برنامج الابتعاث الخارجي لتسهيل وصول جهات التوظيف إليهم.

وقالت وزارة التعليم عبر منصة سفير في رسالتها للخريجين: من خلال سعي الوزارة إلى توطيد العلاقة بين القطاعات التعليمية والطلاب والخريجين من جهة وكذلك مؤسسات المجتمع من جهة أخرى فقد قامت الوزراة من خلال منظومة سفير ببناء سفير الخريجين لتوثيق هذه الشراكة وإنشاء قنوات للتواصل بين الخريجين من الطلاب الدارسين في الخارج ومؤسسات المجتمع المختلفة والذي من خلاله سوف يتم توفير معلومات خريجي برنامج الابتعاث الخارجي لجهات توظيفية وإحصائية محددة مما يتيح فرصًا وظيفية للخريجين الذين يرغبون بعرض سيرهم الذاتية في سفير الخريجين.

وأضافت: تجدر الإشارة إليه في هذا الجانب أن التزام وزارة التعليم يقتصر على خلق قنوات التواصل بين الخريجين والجهات المختلفة لعرض سيرهم الذاتية دون الدخول في عملية التوظيف. بوابة سفير الخريجين تستقبل نوعين من المستخدمين وهم الخريجون والجهات.

وللدخول إلى منصة سفير يرجى اتباع الرابط التالي من (هنا).