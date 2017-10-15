منتخب تعليم صبيا للطائرة يحقق فوزين في يوم واحد

حقق منتخب إدارة تعليم صبيا لكرة الطائرة فوزين في يوم واحد حيث جمع لقائه الأول في تمام الساعة 9 صباحا إدارة تعليم القنفدة وفاز عليه ثلاثة أشواط مقابل لا شيء وهزم بنفس النتيجة في الساعة 5 عصرا نظيره إدارة تعليم رجال ألمع ..

ويقابل إدارة تعليم صبيا غدا في نصف النهائي إدارة تعليم نجران في تمام الساعة 5.15 مساءا في صالة الملك فيصل الرياضية ..

حيث أن الفريق جميعهم من مدرسة نيد مجبا التابعة لتعليم مكتب التربية والتعليم بفيفاء ..

فنبارك لهم هذا التميز والإبداع من أبطالنا وبإذن الله يحصلون على المركز الأول والتأهل على مستوى المملكة