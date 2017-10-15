هذه مفاجأة ” آبل Apple ” بعد آيفون iPhone X “

يبدو أن شركة آبل لم تكتف بجديدها الذي أطلقته قبل أسابيع قليلة (آيفون 8 وآيفون x) بل أفادت تقارير تقنية أنها تستعد للعمل على هواتف آيفون بشاشات قابلة للطي.

فقد أشار تقرير لموقع The Bell قبل أيام إلى أن الشركة العملاقة في قطاع الهواتف الذكية قد تتعاون مع شركة LG وليس سامسونغ من أجل إنتاج تلك الشاشات في هواتفها. ويعود قرار آبل التعاون مع أل جي بدل سامسونغ، إلى خوفها من تسريب خططها، بحسب التقرير المذكور.

كما لفت التقرير إلى أن المشروع قد انطلق، وستقوم LG Innotek بإنشاء فريق لتطوير شاشات مرنة (أو قابلة للطي) لهواتف آيفون.

يذكر أن آبل تعتمد حاليا على سامسونغ كمورد وحيد لشاشات Oled المستخدمة في آيفون X على الرغم من أن الشركة تسعى لإضافة إل جي إلى هذا الخليط، من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة.

إلى ذلك، يشير التقرير المذكور إلى أن سامسونغ قد تقدم أول هاتف ذكي بشاشات مرنة خلال العام المقبل، في حين أن آبل لا تتوقع جلب تلك التكنولوجيا إلى الإنتاج قبل عام 2020 ما قد يعني إطلاق هاتفها الجديد بالشاشات المرنة خلال العام 2021

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العديد من التقارير التقنية أشارت سابقاً إلى أن شركة إل جي بدأت قبل سنتين أو ثلاث بالعمل على تلك التقنية، بل أنتجت هاتفاً بشاشات قابلة للطي، وهي تعمل الآن على رفع مستوى متانة المنتج ومعدل العائد.