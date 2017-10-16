انتظموا على شكل شبه دائري أو مزاجي غير منتظم كبارًا وصغارًا مختلفي الأحجام والأوزان والألوان والهيئات، أصواتُ الطبول تعمل ضجيجًا متوازنًا على الأرض الصلبة، داخل الدائرة المعوجة بدأ الرقص والأجساد تتحرك ذات اليمين وذات اليسار، وأحيانًا تقفز إلى أعلى وتنخفض كمن يجلس اتقاء الخوف والمحيطون بهم يكثرون من صيحات التشجيع والإعجاب، المنظر العام للمشهد يوحي بالجمال ويحرك الأجسام الجامدة طربا، من بين الحاضرين تحاول بعض الرؤوس أن تجد مكانًا للرؤية فلا تجد غير غابات من السيقان ورؤوسًا تمنع الرؤية، الرؤوس التي تشاغب من أجل أن ترى تصطدم بالصفوف الأولى وبالأكتاف التي أغرقها العرق ليس رقصًا بل من فرط المشاهدة المثيرة للحدث، الرأس الوحيد الذي استطاع فك الاختناق ظل معلقًا حتى يعجز الراقصون عن الرقص والمتفرجون عن فتح أعينهم التي نزل فيها العرق، ظل معَلقًا لاتصل قدماه إلى الأرض، ولاتتحرك كفاه المحشورتان لتنقذ نفسه، وجهه الذي اكتفى بالمشاهدة لم يصدر تعليماته لطرفيه السفليين كي يرقص في مكانه، كان يُمنّي النفس أن يكون راقصًا داخل الميدان أو مع الواقفين فلم يستطع، لسان حاله يقول إن الذين يرقصون داخل الميدان ليسو أفضل منه، فضل الصمت، اكتفى بالاستمتاع المعلق على رائحة الليلة الجميلة، حان الغروب، تفرق الجمع، وجد مكانًا لقدميه، تنفس بعمق، غادر الجميع الميدان ، جلس يفكر في الأصيل الذي شهد الرقص، ابتسم ولم يره أحد؛ فليس حوله أحد، رقص بمفرده، اكتشف أنه يستطيع أن يرقص بمفرده في غياب الجمهور، عاد وعلى جانبيه رائحة الرقص وماء التعب، استمتع بمفرده في حضور الغروب.