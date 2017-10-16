بالصور .. الرعاية الصحية تفتتح 3 معارض توعوية بفيفاء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

بالصور .. الرعاية الصحية تفتتح 3 معارض توعوية بفيفاء

بالصور .. الرعاية الصحية تفتتح 3 معارض توعوية بفيفاء
فيفاء - فيفاء أون لاين

افتتح اليوم الإثنين مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة جازان الدكتور يحيى بن ابراهيم حميران , افتتح 3 معارض توعوية وذلك بمقر مركز الرعاية الأولية بنيد الضالع .

بحضور مدير شؤون المراكز والقطاعات الاستاذ عيسى بن عبدالله جعفري ومدير إدارة الرعاية الأولية بالقطاع الجبلي الأستاذ هادي مسعود الفيفي ومدير مكتب التعليم بفيفاء الأستاذ يحيى علي الفيفي .

حيث تجول الجميع داخل المعارض التي تشمل معرض التوعية بسرطان الثدي ومعرض اليوم العالمي للمسنين ومعرض هشاشة العظام .

واستمعوا خلال جولتهم من مدير التوعية الصحيه بالقطاع الجبلي الأستاذ موسى أحمد الفيفي إلى شرح مفصل على ما تحتويه هذه المعارض وما تقدمه للزوار من مطويات ومنشورات ورسائل توعوية وهدايا .

كما تم تكريم كبار السن المتواجدين بالمركز وقدمت الهدايا لهم وكذلك الزوار .

كما قامت إدارة الرعاية بتكريم المشاركين بالمعارض والمشاركين في الفعاليات كما قدمت إدارة الرعاية هدايا تذكارية لرعاة وضيوف الحفل .

وأشارت إدارة المركز أن المعارض مستمرة لمدة أسبوع وتستقبل الزوار من المجتمع والمدارس .

 

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    عمل جميل فعلا ابدعتم……يعطيكم العافيه

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