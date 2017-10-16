بدء استقبال طلبات التسجيل ببرنامجي وصول و قرّة للسعوديات

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم الأحد باستقبال طلبات التسجيل في برنامجي نقل المرأة العاملة “وصول” وبرنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”. ودعا المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في البرنامجين من خلال الرابط https://www.taqat.sa/. وأوضح أبا الخيل أن الوزارة تهدف من خلال هذه البرامج إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في دعم المرأة العاملة ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن برنامجي “وصول” و”قرّة” يهدفان إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي. وعن برنامج “وصول” أبان المتحدث الرسمي أن البرنامج يأتي كأحد الحلول لمعالجة مشكلة التنقل من وإلى مكان العمل من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذو جودة وسلامة عالية، لافتًا إلى أن البرنامج يشترط ان تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وألاّ يزيد الأجر الشهري عن 5000 ريال، وألاّ يقل عمر المستفيدة عن 18 سنة. وتابع أبا الخيل؛ يشترط البرنامج ألّا يزيد مجموع الاشتراك للموظفة في التأمينات الاجتماعية عن سنة، مبينًا أن دعم “هدف”والذي يستمر لمدة 18 شهرًا يتمثل في تحمل 80 % من تكلفة النقل بحد أقصى 800 ريال شهريًا تتناقص تدريجيا كل ستة أشهر، في حين سيغطي البرنامج في الفترة الحالية منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية. من جهة أخرى؛ يأتي برنامج “قرّة” ساعيًا إلى الرفع من مستوى مشاركة النساء في سوق العمل عبر زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كالحاضنات المنزلية. وفي هذا الصدد؛ أشار المتحدث الرسمي إلى أن “هدف” يتحمل في برنامج “قرّة” 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى 800 ريال شهريًا للطفل الواحد تتناقص تدريجيًا. وفيما يتعلق بمدة الدعم؛ قال أبا الخيل: إن البرنامج يستمر حتى يصل عمر الطفل إلى 4 سنوات، ويشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وألاّ يزيد الأجر الشهري عن 8000 ريال، في حين سيغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة.