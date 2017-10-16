تطبيق بلاغ تجاري الجديد يشمل المتاجر الإلكترونية

أطلق وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي في مكتبه بالرياض اليوم نسخة جديدة من تطبيق “بلاغ تجاري”، الذي يُمكن المستهلكين من تقديم بلاغاتهم إلى الوزارة عبر الأجهزة الذكية، بحزمة من المميزات النوعية الجديدة.

وتضمنت النسخة المطورة من تطبيق “بلاغ تجاري” منح أوسمة خاصة للمبلغين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتحفيزهم وتكريمهم من خلالها تقديراً لجهودهم في التعاون مع الوزارة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولات غش أو تلاعب أو تضليل.

وتميز التطبيق بوجود خيار خاص لاستقبال البلاغات ضد المتاجر الالكترونية وأيقونة جديدة تستعرض استدعاءات السلع المعيبة، مع إشعار من لديهم التطبيق عن حالات الاستدعاء التي يتم الإعلان عنها، بالإضافة إلى التعريف بالحملات التوعوية التي تطلقها الوزارة لتوعية وتعريف المستهلكين بحقوقهم.

كما حملت النسخة المطورة من بلاغ تجاري اختيار نوعية المخالفة من قائمة معرفة مسبقاً، وتحديد موقع المنشأة المخالفة، وإضافة مرفقات وسائط تفاصيل البلاغ سواء كانت فديو أو ملفات صور أو صوت، بالإضافة إلى توفير خاصية تمنح المستهلك أحقية تقييم آلية التعاطي مع بلاغه، كما يرتبط التطبيق بشكل مباشر مع الأجهزة الذكية للمراقبين بما يضمن سرعة مباشرة البلاغ في وقت قياسي.

وتستقبل الوزارة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المخالفات حيث تقوم بمتابعتها آلياً لحين إغلاقها وذلك بالتواصل مع المراقبين أثناء مباشرتهم الضبط الميداني للمخالفات، ويتم ذلك من خلال استخدام الأجهزة الذكية التي تسهم في سرعة سير وإنجاز العمل وإحاطة المستهلك بالإجراء المتخذ لبلاغه .

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والاستثمار في متابعة شكاوى المستهلكين وتحليلها بشكل مستمر ودؤوب لمعرفة أهم المعوقات التي تواجه المستهلك ،ووضع حلول لها ،إلى جانب رصد التغيرات في أنماط البلاغات لمعرفة مدى تأثير التوعية والسياسات العامة المتخذة لحماية المستهلكين، وذلك ضمن مبادرة إنفاذ حقوق المستهلك وهي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.

وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها بالنظر في جميع الشكاوى والبلاغات الواردة إليها والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، والعمل على مضاعفة جهودها لتوفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة، ولتحميل التطبيق عبر الرابط : http://e.mci.gov.sa/Balagh.