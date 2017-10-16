الشورى: يشدد على هذا الشرط لتوصيل خدمات “المياه”

حذر مجلس الشورى من توصيل خدمات وزارة المياه للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك المنازل والمساجد، إلا بعد إلزامها بتركيب مرشدات استهلاك الماء، وأن يكون ذلك شرطاً لتوصيل الخدمة، وطالب المجلس الوزارة بتعميم تركيب عدادات ذكية في جميع مناطق المملكة، وتطوير آليات تمكن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي.

ودعا الشورى وزارة البيئة إلى معالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات الصرف الصحي بين مناطق المملكة وحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة.

وكان المجلس قد أقر في مستهل جلسته التي عقدها اليوم الاثنين مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وكذلك وافق على التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.