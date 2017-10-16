5 عوامل لتحسين الصحة النفسية .. تعرف عليها | فيفاء أون لاين
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

5 عوامل لتحسين الصحة النفسية .. تعرف عليها

5 عوامل لتحسين الصحة النفسية .. تعرف عليها
فيفاء أون لاين - الرياض

أكدت وزارة الصحة ضرورة الحرص على توفير العوامل المساهمة في تحسن الصحة النفسية، مشيرة إلى أنها جزء من اكتمال السلامة العقلية والبدنية والاجتماعية.

وأبرزت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، 5 عوامل لتحسن الصحة النفسية، وهي: التعليم المستمر باكتساب مهارة جديدة تشعر بالإنجاز وزيادة الثقة في النفس، وكذلك التواصل مع الآخرين من خلال قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

وأوضحت أنه من العوامل أيضا لتحسن الصحة النفسية العطاء والإسهام في مساعدة الآخرين، وممارسة النشاطات الرياضية بالبحث عما يمتع الشخص فيها وجعلها جزءاً من الحياة اليومية، فضلا عن الغذاء المتوازن والصحي.

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