مقتل قادة حوثيين قبالة نجران | فيفاء أون لاين
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

مقتل قادة حوثيين قبالة نجران

مقتل قادة حوثيين قبالة نجران
فيفاء أون لاين - متابعة

ذكرت مصادر عسكرية أن طائرات التحالف قتلت 4 من القادة الميدانيين للميليشيات الحوثية، وذلك على الحدود مع منطقة نجران.

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف عدداً من المواقع العسكرية الحوثية بالداخل اليمني، مبينة وفقاً لموقع “العربية نت” أن القصف أسفر عن مقتل القادة الميدانيين مختار صالح سويد، وعمر محمد الخولاني، وأحمد الشعفلي، وغمدان مطهر الظلماني، إلى جانب عدد من العناصر الأخرى.

وكانت القوات السعودية مدعومة بسلاح المدفعية استهدفت عدداً من المواقع قبالة نجران في الأسبوع الماضي، وتمكنت من قتل نحو 40 من العناصر الحوثية خلال محاولتها التسلل نحو الحدود.

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