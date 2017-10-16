هنا .. حقيقة علاقة الشيخ “الراجحي” بإلغاء حفلة “مغنية”

نفت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية صلة الشيخ سليمان الراجحي بإلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين الذي كان مقرراً تنظيمه بالرياض في الشهر الحالي لصالح جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان.

وقالت “الراجحي الخيرية” إن ما يتم تداوله بأن الشيخ سليمان الراجحي كان وراء إلغاء الحفل الغنائي، لا أساس له من الصحة، لافتة إلى أن بيان هيئة الترفيه حدد أسباب الإلغاء.

وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي قد أشاروا إلى أن الشيخ سليمان الراجحي وعدداً من المتبرعين هددوا بقطع تبرعاتهم عن الجمعية في حال تم تنظيم هذا الحفل.

يذكر أن هيئة الترفيه كانت قد وجهت بإلغاء الحفل الغنائي المعلن إقامته نهاية أكتوبر الجاري للفنانة شيرين عبدالوهاب، موضحة أن الجهة المنظمة للفعالية لم تتقدم للحصول على ترخيص لإقامة هذا الحفل.