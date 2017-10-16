اعلان موعد بدء التشغيل التجريبي لمشروع قطار الرياض | فيفاء أون لاين
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

اعلان موعد بدء التشغيل التجريبي لمشروع قطار الرياض

اعلان موعد بدء التشغيل التجريبي لمشروع قطار الرياض
فيفاء أون لاين - الرياض

قال المهندس الوليد العكرش؛ نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض، إن التشغيل التجريبي لمشروع قطار الرياض سيبدأ نهاية عام 2019م.

وأوضح العكرش وفقا لـ”الرياض” أن المزايدة التي تم الإعلان عنها أمس لبيع حقوق تسمية 10 محطات مختارة لمدد طويلة، ستساهم في تحقيق عوائد كبيرة للمشروع، ويتم استثمارها في دعم استدامته، وتطوير خدماته.

وأشار إلى أن القائمين على المزايدة لن يخوضوا تجارب مع الشركات غير المعروفة، وذلك لضمان عدم تعثر الشركات في الإيفاء برسوم حقوق التسمية، مؤكداً أنه سيتم اختيار الشركات الكبرى التي تحظى بقوائم مالية جيدة للدخول في المزاد.

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