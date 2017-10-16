هنا تفاصيل .. القبض على 6 جناة بينهم مواطن ارتكبوا جريمتي قتل

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 6 جناة بينهم مواطن، أقدموا على ارتكاب جريمتي قتل في عمليتين منفصلتين.

وذكر الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على 5 جناة من الجنسية البنغالية، جميعهم في العقد الثالث من العمر أربعة منهم من مخالفي نظامي الإقامة والعمل.

وأضاف الناطق أن الجناة أقدموا على قتل وافد من بني جلدتهم خنقا، إثر خلاف مالي بينهم وسط العاصمة الرياض بعد استدراجه، وقاموا بالفرار إلى خارج المنطقة بعد التخلص من جثته تمهيداً لمغادرتهم البلاد بطريقة غير نظامية.

كما أوضح الناطق أن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت أيضا من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر أقدم على قتل مواطن آخر باستخدام سلاح ناري شرق العاصمة الرياض إثر خلاف بينهما.

وأبان أنه جرى إيقافهم جميعاً وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص تطبيقا لنظام الإجراءات الجزائية.