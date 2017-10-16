“وزارة العمل”: 90% من المنشآت الخاصة تتحايل على التوطين

أكد أحمد الحميدان؛ نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تهرب 90% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بسوق العمل من توظيف المواطنين.

وأوضح الحميدان، وفقا لـ”الوطن” أن هذه الشركات تتحايل على الوزارة من خلال تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع الحلول المناسبة حيال استمرار استقدام العمالة الوافدة مع تحقيق متطلبات الدولة فيما يخص برنامج “نطاقات”.

وأشار إلى أن أصحاب المنشآت يقيّمون المواطنين بحسب أهوائهم الشخصية بعيداً عن تقييم الأداء الوظيفي أو الكفاءة العلمية.

وقال إن الإرث السابق في سوق العمل من خلال الاعتماد على العمالة الوافدة جعل المواطنين خيارا ثانيا، حيث كان هناك أعداد ضخمة من التأشيرات تصدر يوميا، كما أن توطين الوظائف في القطاع الخاص يشكل تكلفة كبيرة، مقارنة بالعمالة الوافدة.