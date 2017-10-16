أمير الكويت يصل الرياض | فيفاء أون لاين
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

أمير الكويت يصل الرياض

أمير الكويت يصل الرياض
الرياض - واس

وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى الرياض اليوم .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس ابراهيم بن محمد الطاسان وسمو الشيخ ثامر بن جابر الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن صالح بن طالب ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سليمان الزمامي .

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