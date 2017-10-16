تعليم الرياض يعلن انطلاق برنامج التربية الصحية والبدنية للطالبات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

تعليم الرياض يعلن انطلاق برنامج التربية الصحية والبدنية للطالبات

تعليم الرياض يعلن انطلاق برنامج التربية الصحية والبدنية للطالبات
الرياض - واس

نفذت إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض اليوم البرنامج التدريبي التربية البدنية والصحية تحت مسمى (التوعية البدنية المعززة لصحة الطالبات) قدمته المدربة إلهام المشوح واستهدف مشرفات النشاط بمكاتب التعليم، بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات بالرياض الدكتورة إيمان الدريهم وعدد من مشرفات النشاط بمكاتب التعليم وذلك في مكتب التعليم بوسط الرياض.

وكشفت الدكتورة إيمان الدريهم أن تنفيذ البرنامج يعلن عن انطلاق برنامج التربية الصحية والبدنية في مدارس التعليم بالرياض حيث ستتولى كل مشرفة نشاط تدريب منسقات البرامج في المدارس التابعة لمكتبها، ليتم تطبيق البرنامج وفق الضوابط الشرعية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 1438 / 1439هـ حسب الإمكانيات المتوافرة في كل مدرسة.

كما ذكرت الدريهم أنه استفاد من البرنامج 1111 معلمة تم تدريبهن من قبل 23 مدربة، وسينفذ البرنامج بإذن الله في 1499 مدرسة تابعة لمنطقة الرياض.

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