شرطة القصيم توقع بمطلق النار على مفتش التجارة

أوقعت شرطة منطقة القصيم بالمتهم بإطلاق النار على مفتش وزارة التجارة والاستثمار بالقصيم، وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا يوم الخميس 15 /1/ 1439هـ هـ عن تعرض مواطنٍ ستيني يعمل موظفاً في فرع وزارة التجارة والاستثمار‬ بالقصيم لطلقٍ ناري أثناء تأدية عمله بمدينة بريدة، مما تسبب له بإصابةٍ في قدمه تلقى على إثرها العناية الطبية اللازمة، وأضاف السحيباني أسفرت المتابعة الأمنية لهذه الجريمة عن ضبط المتهم بالتورط فيها -سعودي الجنسية- في العقد الرابع من العمر، إثر خلافٍ كان بينهما، وجرى إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإشعار النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص، وأشار الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن شرطة منطقة القصيم تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، كائناً من كان، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.