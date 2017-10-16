“آيفون X” تحل مشكلة “غبية!” في هواتفها

كشفت تقارير إخبارية عديدة، عن أن هاتف شركة “أبل” الأحدث “آيفون X”، حلَّ واحدةً من “أسوأ وأشهر” مشاكل هواتف “آيفون” على الإطلاق.

وقال موقع “تيك رادار” التكنولوجي المتخصص: إن هاتف “آيفون X” سيعالج مشكلة ظهور الإشعارات والتنبيهات على هواتف “آيفون” برغم قفل الشاشة الخاصة بالهاتف.

وكانت هواتف “آيفون” تعاني من مشكلة، وُصفت بأنها “الأغبى” على الإطلاق، من ظهور إشعارات وتنبيهات تطبيقات التواصل الاجتماعي أو مراسلات البريد الإلكتروني أو تطبيقات التراسل الفوري على شاشة الهاتف برغم قفل الشاشة.

ومن المقرر أن تساهم تقنية “Face ID” في إخفاء كل التنبيهات، الخاصة بالهاتف؛ حتى لو كانت الإشعارات والتنبيهات الاجتماعية.