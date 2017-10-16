وزير المالية : ” حساب المواطن ” مهم لهذه الأسباب

شدد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، على أهمية برنامج ” حساب المواطن ” الذي تبنته حكومة المملكة لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة.

واستعرض الجدعان في كلمة له أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، آخر تطورات الاقتصاد السعودي وجهود المملكة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وتحديداً من خلال الدور الفعال الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته.

ولفت الجدعان إلى الجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال عدد من الإجراءات، بما فيها رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب الدور الذي تقوم به برامج الخصخصة في تحسين إطار المالية العامة، ورفع مستوى المساءلة وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.

إصلاحات واسعة

وكان الجدعان قد صرح في 26 سبتمبر الماضي أن تفاصيل برنامج الدعم الحكومي حساب المواطن ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي تصريحات الجدعان مع انتهاء القائمين على البرنامج من كافة التفاصيل الخاصة به، وعرضه على الجهات العليا للحصول على الموافقات النهائية.

وحول الإصلاحات الاقتصادية في المملكة قال الجدعان: “نرى في الوقت الحالي إصلاحات واسعة النطاق، بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم”.

كما أكد أن المجتمع الاقتصادي في #المملكة بدأ بقطف ثمار هذه الإصلاحات، من خلال توافر بيئة عمل أكثر استقراراً وثقة أكبر للمستثمرين، يدل عليها إصدار سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة، حيث جرى الطرح الأولي الدولي للصكوك بالدولار في شهر أبريل، وهو ما لقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، فوصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد على 33 مليار دولار.

وأوضح أن هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 مليارات دولار يعد أكبر طرح للصكوك في العالم، كما أشار إلى التقدم الكبير الذي حققته رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني نحو هدف المملكة المعلن، والمتمثل في الميزانية المتوازنة من خلال الإصلاح المالي، ففي النصف الأول من هذا العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 29%، في حين انخفض الإنفاق بنسبة 2%، ما أدى إلى انخفاض كبير في العجز.