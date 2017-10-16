ورشة عمل حول صيانة ونظافة المساجد بفرع الشؤون الاسلامية بجازان

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الْيَوْمَ ورشة عمل عن المساجد وصيانتها بعنوان : (صيانة المساجد .. الملاحظات والحلول) وذلك في مقر الفرع بمدينة جيزان.

وأستعرض مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المشرف على الورشة المهندس محمد عاشور أن الورشة تأتي ضمن منهجية الوزارة واستراتيجيتها الهادفة إلى جعل المساجد والجوامع في المكانة التي تليق بها ،مؤكداً أهمية مضاعفة وتضافر الجهود وإثراء التجارب المتعددة ودراسة المقترحات بما يسهم في الرفع من شأن المساجد وعمارتها حسياً ومعنوياً .

وأفاد أن الورشة تهدف لتعريف مدراء المكاتب التابعة للفرع بمختلف محافظات بالجهود المبذولة للرقي بصيانة ونظافة المساجد بمختلف الوسائل والطرق وفق الآليات والخطط المعدة لذلك ومنها ما سيتم من خلال البدء في تنفيذ أعمال مشروع الصيانة و النظافة لمساجد منطقة جازان ، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية عند اكتمال تنفيذه “١٠٠”مليون ريال ، وتم تدشين أولى مراحله يوم أمس بمحافظتي صبيا وأحد المسارحة فيما تشهد يومي غداً وبعد غد تدشين المشروع في محافظتي الدائر بني مالك والعارضة لليتواصل العمل على تسليم المواقع لشركات النظافة للجوامع والمساجد التابعة لكل شركة بما يمكن تلك الشركات البدء في عملها بصيانة ونظافة المساجد.

من جانبه استعرض مدير المشاريع والصيانة بفرع الوزارة في جازان الخطط والمراحل المعدة لتنفيذ مشروع صيانة ونظافة مساجد المنطقة ، وكذا الجهود التي يقوم بها فرع الشؤون الاسلامية بجازان بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي لخدمة مساجد المنطقة.

وفِي ختام الورشة فتح باب الحوار والنقاش وأجاب مساعد مدير فرع الشؤون الاسلامية على أسئلة واستفسارات الحضور.