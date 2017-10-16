“الصندوق العقاري”: 4 مسارات للتمويل المدعوم .. تعرف عليها | #عاجل #الصندوق_العقاري

أخبار 24 16/10/2017 17,331 "العقاري": 4 مسارات للتمويل المدعوم تتماشى مع احتياجات ومقدرات المشتركين الشرائية20 "العقاري": 4 مسارات للتمويل المدعوم تتماشى مع احتياجات ومقدرات المشتركين الشرائية

“العقاري”: 4 مسارات للتمويل المدعوم تتماشى مع احتياجات ومقدرات المشتركين الشرائيةأوضح صندوق التنمية العقارية أن برامج التمويل المدعوم تتفرع لأربعة أقسام، تتماشى مع احتياجات وتطلعات، والإمكانات الشرائية للمشتركين بالصندوق، الذين يصل عددهم لأكثر من 500 ألف مواطن.

وأبان الصندوق أن المسار الأول يتمثل في شراء وحدة سكنية جاهزة، بحيث يستطيع المستفيد شراء عقار من خلال جهات التمويل، أما المسار الثاني فيشمل تمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة من خلال جهات التمويل بمواصفات محددة، ويتم بناء الوحدة خلال 3 سنوات كحد أقصى.

وأضاف أن المسار الثالث يتمثل في تمويل البناء الذاتي، بحيث يقوم المستفيد برهن الأرض المملوكة له ليحصل بموجبها على تمويل عقاري بنظام الدفعات حتى يتمكن من بناء أرضه.

وقال الصندوق إن المسار الرابع وهو “التمويل برهن العقار” يمكّن المستفيد من رهن العقار المملوك له ليحصل على تمويل عقاري بنسبة معينة من قيمة العقار بنظام الدفعة الواحدة.

وكان مختصون في القطاع العقاري أكدوا أن منافع التمويل المدعوم ستنعكس على السوق العقاري خلال مدة زمنية قصيرة، وتظهر في انخفاض الأسعار، وتحقيق جودة المنتجات السكنية، وتنوعها، وتسريع الضخ في التمويل.