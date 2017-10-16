رئيس بلدية الداير يتفقد مركز جبال الحشر ويلتقي بالأهالي

قام رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد مذكور بزيارة لمركز جبال الحشر يرافقه أعضاء المجلس البلدي للاطلاع على أهم احتياجات ومطالبات الأهالي حيث قام خلال الجولة بزيارة لعدد من القرى وشاهد عددا من أبرز المواقع السياحية والأثرية واستمع لشرح من عضو المجلس البلدي يحي الحريصي عن أهم المواقع في المركز .

وبين مذكور أن جبال الحشر تتمتع بموقع سياحي وطبيعة خلابة موضحا أن البلدية لديها مكتب خدمات بلدية بالمركز سيتم دعمه بعدد من سيارات النظافة لتغطية القرى هناك وتكون محطة انطلاق بديلة لمدينة للداير التي تبعد حوالي 35 كم .

اما ما يخص السفلتة وتسوير المقابر والانارة ستكون ضمن المشاريع البلدية القادمة بعد التنسيق مع المجلس البلدي .