نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل جمعية “فأل”

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم ، حفل تكريم الداعمين السنوي لجمعية البهاق الخيرية “فأل” ، وذلك بمقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الرياض.

وبدئء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى نائب رئيس الجمعية أحمد الفايز بين فيها أعداد المصابين في المملكة بمرض البهاق نصف مليون مصاب ومصابة ودور الجمعية في التعريف بالمرض وكيفية التعايش معه من خلال دورات ولقاءات مع الأسر المصاب أفرادها إضافة إلى تركيزها على تفاعل المجتمع وتعايشه مع المرض وتقبل أفراده ودعمهم نفسياً واجتماعياً .

بعدها قدم عرض مرئي عن الجمعية ثم تحدث استشاري أمراض الجلدية الدكتور أحمد العيسى عن معاناة المصابين بالمرض اجتماعياً ونفسياً وآخر الأبحاث العالمية التي توصل إليها العلماء في الكشف عن علاج عن هذا المرض .

عقب ذلك دشن سمو نائب أمير منطقة الرياض وقف ” فال ” الثاني الذي تبلغ عائداته / 700 / ألف ريال سنوياً ، وقدم سموه تبرعاً مالياً لوقف الجمعية بمبلغ / 300 / ألف ريال دعماً للجمعية وأنشطتها ومساعدتها لعلاج المصابين وتقديم الاستشارات والأبحاث والدراسات النفسية والاجتماعية .

وفي ختام الحفل كرم الأمير محمد بن عبدالرحمن الجهات الداعمة كما تسلم سموه درع تذكاري من الجمعية بهذه المناسبة .