فيسبوك .. تشتري هذا التطبيق | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

فيسبوك .. تشتري هذا التطبيق

فيسبوك .. تشتري هذا التطبيق
واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شراء تطبيق “تي.بي.إتش” لإبداء الرأي دون الكشف عن هوية صاحب الرأي.

وكان تطبيق “تي.بي.إتش” قد ظهر لأول مرة منذ 3 أشهر وحقق انتشارا واسعا بين مستخدمي الهواتف الذكية وبخاصة الشباب.

وذكرت شركة “فيسبوك” إن تطبيق “تي.بي.إتش” وهي اختصار لعبارة (تو بي أونست) (كن صادقا) سيظل تطبيقا مستقلا تحت مظلة “فيسبوك”، في حين سيصبح مطورو هذا التطبيق موظفين في “فيسبوك” ليواصلوا متابعة نمو هذا التطبيق.

من ناحيته قال مالكو “تي.بي.إتش” إن أكثر من 5 ملايين شخص قاموا بتنزيل التطبيق وأرسلوا أكثر من مليار رسالة عبره خلال الأسابيع القليلة الماضية “والأكثر الأهمية أننا أصبحنا أكثر حماسا بهذا العدد اللانهائي من قصص مساعدة تي.بي.إتش للناس في التعافي من الاحباط وتحسين علاقاتهم بأصدقائهم… اليوم نعلن انضمامنا إلى فيسبوك لمواصلة مهمتنا”.

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