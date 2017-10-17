“الخطوط السعودية” تطلق رحلاتها المباشرة بين المملكة وبغداد خلال أسابيع | فيفاء أون لاين
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“الخطوط السعودية” تطلق رحلاتها المباشرة بين المملكة وبغداد خلال أسابيع

“الخطوط السعودية” تطلق رحلاتها المباشرة بين المملكة وبغداد خلال أسابيع
فيفاء أون لاين - متابعة

أخبار 24 17/10/2017 1,170 تعبيريه0 تعبيريه
تعبيريهكشف مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أنه سيتم تسيير رحلات مباشرة بين المملكة والعراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار الجاسر خلال حفل الخطوط السعودية مساء أمس بمناسبة ختام العمليات التشغيلية لموسم الحج إلى تطلع المملكة لزيادة عدد الرحلات بين المطارات السعودية والعراقية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن طيران ناس أن أول رحلاته إلى العراق ستنطلق غداً الأربعاء من مطار الرياض إلى مطار بغداد الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وكانت الرحلات الجوية متوقفة بين المملكة والعراق لفترة طويلة امتدت لأكثر من 25 عاماً.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام عراقية أن سلطة الطيران المدني العراقية وقعت أمس الأول الأحد مذكرة تفاهم مع المملكة في إطار التعاون المشترك بين العراق والهيئة العامة للطيران المدني؛ لتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين وتقديم الخدمات الأرضية كافة لطائرات البلدين.

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