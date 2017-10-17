أمير جازان يعتمد أسماء المرشحين لمجلس شباب المنطقة في دورته الثانية

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلـس شـباب المنطقة أعضاء الدورة الثانية لمجلس شباب منطقة جازان حيث بلغ عدد الأعضاء 40 عضواً من شباب وشابات المنطقة وذلك بحسب الاشتراطات والآليات المعتمدة، تمثل كافة محافظات المنطقة ومدينة جازان وطلاب جامعة جازان والإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة التعليم بصبيا، ومرشحين من قبل أمانة المجلس، وهم كالتالي :

محمد فوزي محمد زيلعي ” مدينة جازان”

محمود عبدالقادر أحمد عبدالفتاح “محافظة صبيا”

البراء علي عباس “محافظة أبوعريش ”

نزار عبداللطيف عمر مدخلي “محافظة صامطة ”

عبدالعزيز عيسى لاحق دلاك “محافظة بيش ”

فيصل محمد جبران كليبي “محافظة أحد المسارحة”

هادي محمد هادي الشعبي ” محافظة الدرب”

ردان جبار محمد النجادى الريثي “محافظ الريث ”

أيمن أحمد علي حارثي “محافظة الحرث ”

علي بن محمد يحيى الحجفي المالكي “محافظة الدائر”

فؤاد عبدالله حسن حمدي “محافظة الطوال”

سلمان مفرح سلمان مشيخي “محافظة العيدابي”

عبدالعزيز مسدف علي قاصر “محافظة ضمد”

عمار سليمان حسن الخسافي الفيفي ” محافظة فيفا ”

باسم علي محمد عقيلي “محافظة فرسان ”

بندر جبريل ناصر واصلي ” محافظة العارضة ”

عبدالرحمن محمد يحيى هروبي محافظة هروب

محمد إبراهيم حسن عكفي طالب ” جامعة جازان ”

عبداللطيف هادي حسن مدخلي طالب ” جامعة جازان ”

أحمد عمر سالم شامي طالب ” جامعة جازان ”

أحمد موسى عثمان حكمي طالب ” جامعة جازان ”

عهد يحيى علي عباس طالبة ” جامعة جازان ”

وجدان أحمد علوي طالبة ” جامعة جازان ”

مشاعل عيسى الفيفي طالبة ” جامعة جازان ”

مرام عبدالله مسرحي طالبة ” جامعة جازان ”

أسامة قاسم مقبل معيني طالب ” تعليم جازان ”

أمجد محمد حسن الابياتي الفيفي طالب ” تعليم جازان “

هلا عثمان عبده عروي طالبة ” تعليم جازان ”

عروب عبدالله صالح صميلي طالبة ” تعليم جازان ”

عيسى حسن جابر نهاري طالب ” تعليم صبيا ”

هيثم حسين غالب نمازي طالب ” تعليم صبيا ”

عبير حسين يحيى جبران حنشلي طالبة ” تعليم صبيا ”

يارا عيسى عبده محمد صديق عجيبي طالبة ” تعليم صبيا ”

حازم محمد أحمد تهامي ” أمانة المجلس”

أيمن عبدالله إبراهيم مصيخ ” أمانة المجلس”

عبدالرحمن محمد علي شحار ” أمانة المجلس”

سلمى محمد الحسين عزالدين ” أمانة المجلس ”

رباب إبراهيم حسن الحازمي ” أمانة المجلس”

جنى أحمد يحيى عطيف ” أمانة المجلس”

عهد خالد كلاس حازمي ” أمانة المجلس”

وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أن ترشيح أعضاء المجلس يتم في كل دورة جديدة بناء على عدد من المعايير والاشتراطات التي ترسل للجهات الممثلة في المجلس لاختيار الأعضاء من قبلهم بناء على توفر الشروط اللازمة في المرشحين مبيناً أن هذه الجهات هي جميع محافظات المنطقة ومدينة جيزان إضافة إلى جامعة جازان والإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة التعليم بمحافظة صبيا.

وعبر الأعضاء الجدد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان رئيس مجلـس شـباب المنطقة على الثقة التي منحهم إياها لعضوية هذا المجلس الذي يلبي طموحات جميع الشباب في المنطقة ويبحث في قضايا واحتياجات هموم الشباب، سائلين المولى عز وجل أن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة هذه الفئة الغالية من شباب وشابات الوطن.