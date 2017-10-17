مساعد مدير مستشفي فيفاء العام يدشن انطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

مساعد مدير مستشفي فيفاء العام يدشن انطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

مساعد مدير مستشفي فيفاء العام يدشن انطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
دشن مساعد مدير مستشفي فيفاء العام الاستاذ/ يحيى موسى اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١/٢٦ بحضور الدكتور عاطف عبد الوهاب كبير الاطباء وعدد من رؤساء الاقسام  انطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية التي ينظمها قسم مكافحة العدوى لمدة اسبوعين . وقد القى خلال الافتتاح  الدكتور   ابراهيم عبد الباقي محاضرة تحدث خلالها عن اهمية التطعيم والفئاة المستهدفة والتي تشمل الممارسين الصحيين والاطفال فوق سن ستة اشهر والحوامل وكبار السن ومرضي السكر والفشل الكلوي ومعتلي المناعة واصحاب الامراض المزمنة الآخري تخلل ذلك عرض بعض المقاطع التثقيفية عن فيروس الانفلونزا  الموسمية وكيفية الوقاية منه
تلى ذلك البداء في اخذ اللقاح الخاص بها  من قبل  مساعد المدير ومن ثم  الحاضرين من اطباء وفنيين واداريين

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