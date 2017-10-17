الكليبي عضو في مجلس شباب منطقة جازان

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلـس شـباب المنطقة أعضاء الدورة الثانية لمجلس شباب منطقة جازان، حيث مثل محافظة المسارحة فيه الشاب فيصل بن محمد كليبي.

وقد بلغ عدد أعضاء مجلس شباب المنطقة 40 عضواً من الجنسين، استوفوا الاشتراطات والآليات المعتمدة ممثلين لكافة محافظات المنطقة، وطلاب جامعة جازان، وادارتي تعليم جازان وصبيا، ومرشحين من قبل أمانة المجلس.

إدارة ومنسوبو المركز الاعلامي بالمسارحة يتقدمون بخالص التهاني وأطيب التمنيات للزميل الكليبي بالتوفيق والنجاح في مهمته القادمة .