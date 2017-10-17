اثنان من أبناء فيفاء يمثلون تعليم جازان ومحافظة فيفاء

مثل كلا من الشاب/ أمجد محمد حسن الفيفي تعليم جازان والشاب عمار سليمان حسن الفيفي ممثلا لمحافظة فيفاء . وذلك في الدورة الثانية لمجلس شباب منطقة جازان والتي تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وقد بلغ عدد أعضاء مجلس شباب المنطقة 40 عضواً من الجنسين، استوفوا الاشتراطات والآليات المعتمدة ممثلين لكافة محافظات المنطقة، وطلاب جامعة جازان، وادارتي تعليم جازان وصبيا، ومرشحين من قبل أمانة المجلس.

إدارة ومنسوبو “فيفاء أون لاين ” يتقدمون بخالص التهاني وأطيب التمنيات للشابين و بالتوفيق والنجاح في مهمتهم القادمة .