اثنان من أبناء فيفاء يمثلون تعليم جازان ومحافظة فيفاء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

اثنان من أبناء فيفاء يمثلون تعليم جازان ومحافظة فيفاء

اثنان من أبناء فيفاء يمثلون تعليم جازان ومحافظة فيفاء
فيفاء أون لاين ـ جازان

مثل كلا من الشاب/ أمجد محمد حسن الفيفي تعليم جازان  والشاب عمار سليمان حسن الفيفي ممثلا لمحافظة فيفاء . وذلك في الدورة الثانية لمجلس شباب منطقة جازان والتي تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان  ، وقد بلغ عدد أعضاء مجلس شباب المنطقة 40 عضواً من الجنسين، استوفوا الاشتراطات والآليات المعتمدة ممثلين لكافة محافظات المنطقة، وطلاب جامعة جازان، وادارتي تعليم جازان وصبيا، ومرشحين من قبل أمانة المجلس.

إدارة ومنسوبو “فيفاء أون لاين ” يتقدمون بخالص التهاني وأطيب التمنيات للشابين و بالتوفيق والنجاح في مهمتهم القادمة .

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