ابتدائية الامام حفص ومتوسطة الامام قالون لتحفيظ القران الكريم تكرم أبناء المرابطين والشهداء بالحد الجنوبي

تلبية لنداء الوطن وبحس وطني صادق وفي رسالة وطنية شعارها الله ثم المليك والوطن وبهدف تعزيز الانتماء الوطني في نفوس هؤلاء النشء ومعرفة واجباتهم تجاه وطن احتضنهم بحضنه الدافئ ونعموا بخيراته المتعددة ، أطلقت مدرسة ابتدائية الامام حفص ومتوسطة الامام قالون لتحفيظ القران الكريم بالواديين أولى مبادراتها الوطنية ضمن برنامجها “لمسة وفاء” ، وتمثلت في تكريم أبناء المرابطين وشهداء الواجب على الحد الجنوبي بحضور منسوبي المدرسة طلابا والمعلمين وبتشريف من قائد المدرسة السابق الأستاذ عبدالله بن منصور أحمد ومشرف الصفوف الأولية الأستاذ حسن السرحاني .

بدأ اللقاء بالقران الكريم ثم كلمة لقائد المدرسة الأستاذ علي بن عبدالله ال محرق الشهراني مخاطباً لأبناء جنودنا المرابطين على ثغور الوطن الفخر كل الفخر لكم أيها الأبناء فأنتم الذين حق لهم أن يفخروا بآبائهم الذين يحرسون الوطن من غدر المعتدين ويسطرون الانجازات البطولية في أرض المعركة, مضيفاً أن هذه المبادرة من المدرسة تأتي دعماً لجنود الوطن من خلال تبني المدرسة لمسؤولية رعاية أبناء الجنود المرابطين والعناية باحتياجاتهم وتلبية كافة متطلباتهم سواء داخل المدرسة أو خارجها .كما وجه جميع منسوبي المدرسة من معلمين ومرشدين بتلمس احتياجات هؤلاء الطلاب وتسخير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم .

وتحدث الأستاذ عبدالله منصور أحمد في كلمة قائلا : أن تكريم أبناء المرابطين على الحد الجنوبي وهم يدافعون عن تراب الوطن دليل على ما يلقاه أبناء المرابطين وغيرهم في مدارسنا من اهتمام ومتابعة وحرص من كافة منسوبي ومنسوبات التعليم بتوجيه من وزير التعليم، إيماناً بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم واستشعاراً بأهمية كون المعلم يقوم مقام ولي الأمر في غيابه، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة والجادة للمستوى العلمي للطلاب عموماً ولأبناء المرابطين والشهداء خصوصاً.

ثم كلمة لأبناء المرابطين نيابة عنهم الطالب : عبدالله بن عبدالعزيز التوم مؤكدا فيها عن حب الوطن وعن فخرهم بأبائهم وهم يذودون بالدفاع عن هذه البلاد الغالية وعن شكرهم للمدرسة على الاهتمام بهم وتكريمهم ، ثم تم تكريم الطلاب بمبلغ 500 ريال وبطاقة خصم مقدمة من مركز الدكتور فارس لطب الاسنان في أبها .

من جهته، أكد الاستاذ محمد مستور المرشد الطلابي بالمدرسة أن التكريم شمل 32 طالب ، يأتي ضمن برنامج “لمسة وفاء ” والذي ينفذه الارشاد الطلابي بالمدرسة ويهتم بمتابعة أبناء المرابطين وشهداء الواجب على الحد الجنوبي بمتابعتهم نفسيا وسلوكيا ودراسيا ودعمهم وتحفيزهم والاهتمام بهم ودعمهم .

وفي ختام الاحتفاء قام الجميع بمشاركة أبناء المرابطين بالمشاركة برسائل وجهت لجنودنا البواسل شارك فيها أبناؤهم بالتعبير عن مشاعرهم تجاه آبائهم والأبطال بشكل عام .

يجدر بالذكر أن الحفل يأتي ضمن برامج الشراكة المجتمعية بالشراكة مع جمعية البر الخيرية بالواديين ومركز الدكتور فارس لطب الاسنان بأبها .