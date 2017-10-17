صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد تطلق الملتقي النسائي الحادي عشر لمشروع ((نبراس))

ترعى صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز حرم أمير منطقة الباحة الملتقى التعريفي النسائي الحادي عشر للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس ” والذي تنظمه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات و المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الباحة والذي تنطلق فعالياته يوم الأحد الموافق 2 صفر 1439 هـ.

وأوضحت مديرة ادارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذة هناء بنت عبدالله الفريح أن الملتقي سيقام بمقر جامعة الباحة في قاعة الأنشطة بالمجمع الاكاديمي للطالبات الساعة التاسعة صباحاً وحيث سيحضر نخبة من سيدات المجتمع من مختلف القطاعات ذات العلاقة الحكومية والأهلية .

وأضافت ان برنامج الملتقى يتضمن إضافة الى حفل الافتتاح تدشين المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” ، كما سيقدم عرض مرئي يتحدث عن جهود الدولة في مكافحة المخدرات ، وعرض آخر تعريفي بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ((نبراس ))بعدها تنطلق الجلسات العلمية وحلقات النقاش بعدها يتوجه ضيوف الملتقى لزيارة المعرض المصاحب .

وذكرت الفريح أنه سيقام على هامش الملتقي العديد من البرامج خلال يومي الاحد والاثنين الموافق 2-3/صفر/1439هـ

حيث سيعقد يوم الاحد فعالية توعوية متكاملة في الشؤون الاجتماعية , يُقدم فيها البرنامج التثقيفي للأسر, وبرنامج (قيم الطفولة) التابع لبرنامج الأسرة والطفل حيث يستهدف الأطفال من سن 6 الي 9 سنوات إضافة الى امهاتهم .

كما و سيقام صباح يوم الاثنين في عدد من الكليات بمحافظات منطقة الباحة المختلفة،البرنامج التثقيفي التابع لبرنامج الأسرة والطفل في مشروع “نبراس ” الذي يحتوي علي اربع اوراق عمل والتي تحمل العناوين التالية ( ماهي طرق الوقاية الأسرية – ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها _ كيفية وآلية الإرشاد والعلاج ) و يستهدف بها الطالبات وأعضاء هيئة التدريس .

وأكدت الفريح على أن الملتقي هو انطلاقة فعلية للبرامج النسائية بمنطقة الباحة، حيث سيتم من خلال البرامج المقدمة عقد عدد من الدورات التدريبية لمدربات ومثقفات من المنطقة نفسها ،وذلك لتحقيق أهداف “نبراس” بالوصول الى جميع الفئات العمرية ، ولرفع مستوى الوعي بخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى الفرد، وعدم الانسياق للسلوكيات الخاطئة التي قد تودي الى الادمان .

واختتمت الفريح قولها بأن مشروع (نبراس) يقوم على توحيد الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات عبر مشروع وطني واحد ، يُفعل بجميع مناطق المملكة ، بتوجيه من مقام وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، ومبادرة رائدة من الشركة السعودية لصناعات (سابك).