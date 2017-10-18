ملتقى أبناء جازان في الرياض يفتتح انطلاقة لعام 1439هـ بندوة حول عقلية الاستثمار في زمن رؤية 2030

افتتح ملتقى أبناء جازان في الرياض موسمه الحادي عشر في انطلاقته لهذا الموسم بندوة عن (عقلية الاستثمار في زمن رؤية 2030) مع سعادة المهندس/ عبدالمحسن بن عبدالله الماضي خبير برنامج تمكين الإذاعي.

وذلك في فندق كروان الفهد بالعليا مساء يوم الاثنين 26/ 1 / 1439هــ بعد صلاة العشاء.

قدم الحفل الإعلامي المبدع الأستاذ/ ياسر بن محمد السبعي.

ثم افتتح اللقاء بتلاوة من القرآن الكريم تلاها الشيخ الدكتور/ جبران بن سلمان سحاري عضو اللجنة الثقافية وشاعر الملتقى.

ثم جاءت كلمة رئيس الملتقى الدكتور/ حسين بن محمد مشهور الحازمي رحب فيها بالحضور وعلى رأسهم الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي ونجله المهندس عبدالمحسن الماضي ضيف اللقاء.

وتناول في حديثه أهم أعضاء الملتقى العاملة المتطوعة من أكاديميين ومهندسين وأطباء وقضاة وإعلاميين وغير ذلك.

ونوه على أهمية موضوع اللقاء المتعلق بعقلية الاستثمار في زمن رؤية 2030 الذي يبصر الناس بنظرات مهمة وتطلعات ينتظرونها.

ثم بقي الجميع مع هذه الندوة التي تفضل بإدارتها الشيخ/ باسم بن محمد السبعي كاتب العدل والمستشار في وزارة العدل.

حيث عرف بضيف اللقاء معرجا على سيرته وإنجازاته وخبراته وأهم مؤلفاته.

ثم أتاح في البدء الفرصة للمداخلات والتساؤلات لتكون المحاضرة على ضوئها بناء على رغبة الضيف.

فبدأت المداخلات مع الدكتور/ أحمد بن مشهور الحازمي ثم الدكتور/ حسن شوقي الحازمي وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية، ثم الدكتور/ سلطان حمزي مستشار التدريب وتطوير الأعمال، ثم اختتمت المداخلات الأولية بمداخلة مع الأستاذ خالد الخضير مدير عام الشركة الوطنية للتربية والتعليم المالكة لمدارس التربية النموذجية وجامعة اليمامة.

بعد ذلك أتيحت الفرصة لضيف اللقاء المهندس عبدالمحسن الماضي فتحدث عن عدة نقاط في زمن رؤية 2030 منها الاقتصاد والكهرباء والإسكان والعمل والكفاءات والقدوات وغير ذلك من آمال وتطلعات.

بعد ذلك جاءت عدة مداخلات عن المحاضرة أولها مداخلة للأستاذ ماجد السلمي مسؤول تمويل الشركات في مصرف الإنماء، ثم مداخلة من الشيخ علي بن حسين الفاضلي رئيس كتابة عدل محافظة صبيا.

ثم مداخلة الدكتور/ عبدالرحمن النمري رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الملك خالد الجامعي.

ثم مداخلة من الشيخ عباد بن شلاح المطيري مشرف الجودة والتعليم في محافظة المهد.

ثم مداخلة من الأستاذ/ فيصل العواضي مستشار في وزارة الإعلام اليمينة وصحفي بجريدة الجزيرة عبر عن سعادته الغامرة بوجوده بين أبناء ملتقى أبناء جازان في الرياض، وكانت آخر المداخلات في تلك الندوة.

وفي الختام جاءت كلمة نائب رئيس الملتقى وعضو مجلس الشورى الدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد هيجان شكر فيها الضيف على ما قدم وعقب على بعض ما طُرح وقيل في الندوة، وشكر الجميع على حضورهم وتفاعلهم.

ثم جاءت لحظة تكريم الضيف حيث كرمه رئيس الملتقى ونائبه وأعضاء الملتقى بمناسبة حضوره وإفادته وتلبيته الدعوة، ثم دعي الجميع لتناول طعام العشاء، وكانت ليلة ماتعة.

حضر اللقاء عدد من الإعلاميين ومن بينهم مؤسس صحيفة فيفاء الاكترونية الأستاذ جابر الفيفي، وتم نقل اللقاء بالبث المباشر (البريسكوب) عبر صفحة الشيخ جبران سحاري في تويتر:

https://twitter.com/j5000j1/status/919999573845839873