“وزارة العمل” تلزم شركة بتعيين مسؤول سعودي بدلا من وافد | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

وتسليم موظفيها مستحقاتهم المتأخرة

“وزارة العمل” تلزم شركة بتعيين مسؤول سعودي بدلا من وافد

“وزارة العمل” تلزم شركة بتعيين مسؤول سعودي بدلا من وافد
فيفاء أون لاين - متابعة

وجه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة أملج إنذاراً لإحدى شركات التشغيل والصيانة بالمحافظة، بضرورة تلافي الملاحظات المرصودة عليها، وعلى رأسها الالتزام بتعيين مسؤول سعودي في فرعها بالمحافظة بدلا من وافد.

وكان فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأملج، وفقاً لـ”سبق”، تلقى منذ يومين عدة شكاوى من قبل 33 موظفاً سعودياً يعملون لدى شركة خاصة مختصة في مجال التشغيل والصيانة، تضمنت عدم استلام رواتبهم في موعدها المحدد.

واستجابت الشركة لتوجيهات فرع الوزارة وسلمت الموظفين رواتبهم المتأخرة، ووعدت بتعيين مسؤول سعودي خلال أسبوع واحد.

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