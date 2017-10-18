“العقاري”: هذه نسبة المتقدمين للصندوق يرغبون في “البناء الذاتي”.. وسيقر قريباً

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي، إن التأخر في إنهاء الكثير ممن ظهرت أسماؤهم في قوائم الصندوق، سببه هو رغبة 80% من المتقدمين في البناء الذاتي، مشيراً إلى أنه لا يزال قيد الدراسة من الجهات التمويلية لإقراره قريباً.

وأوضح العمودي وفقاً لـ “الجزيرة”، أن الصندوق لديه العديد من البرامج التي ما زالت تدرس للإسراع في تقليل مَن هم على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن الصندوق لا يمكنه إقرار برنامج إلا بعد دراسته من كل الجوانب.

وأضاف أن الارتباط مع الجهات التمويلية كان هو الحل المناسب للإسراع في صرف أرقام مَن هم على قوائم الانتظار؛ حيث يتوقع صرف 84700 قرض خلال برنامج “سكني 1″، مبيناً أن هناك برامج أهمّها الموافقة على البناء الذاتي يتوقع إقرارها مع بدء “سكني 2” العام المقبل.