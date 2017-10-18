مواطن مسن يحفظ القرآن في أقل من سنة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

مواطن مسن يحفظ القرآن في أقل من سنة

مواطن مسن يحفظ القرآن في أقل من سنة
فيفاء أون لاين - متابعة

تمكن مواطن مسن يدعى “عبدالله الجرجاوي” من حفظ كتاب الله ليتم تتويجه بلقب أكبر حافظ للقرآن الكريم في مدينة جدة للعام 1438هـ.

وقال الجرجاوي البالغ من العمر 65 عاماً إنه فور تقاعده عن العمل العام الماضي انضم لحلقات تحفيظ القرآن الكريم في جامع أهل الخير بحي الشرفية في مدينة جدة، مضيفاً أنه نجح في حفظ القرآن خلال 10 أشهر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وأوضح الجرجاوي والذي من المقرر أن يتم تكريمه من قبل “جمعية خيركم” ضمن ألف حافظ الشهر المقبل برعاية الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، أنه لم يهجر القرآن يوماً وأنه يقرأه ثلاث إلى خمس مرات كل يوم، مشيراً إلى أنه وجد آثاره الإيجابية على حياته.

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