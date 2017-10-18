وظائف شاغرة في جامعة شقراء

أعلنت جامعة شقراء توافر عدد من الوظائف العليا الإدارية الشاغرة بالمرتبة الـ 11 والـ 12 والمرتبة الـ 13، وترغب في شغلها عن طريق النقل.

جاءت تلك الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

أولا: المرتبة الثالثة عشرة، وتشمل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ثانياً: المرتبة الثانية عشرة، وتشمل مدير عام الإدارة المالية، ومدير مكتب مدير الجامعة، ومدير عام التخطيط والميزانية، ومدير ادارة المراجعة الداخلية.

والمرتبة الحادية عشرة، وتشمل كبير محللي ومصمّمي نظم، ومصمّم برامج أول، ومهندس مدني مشرف، ومهندس كهربائي مشرف، ومهندس معماري مشرف، وأخصائي مشتريات، ومدير وحدة أمن وسلامة.

وأهابت الجامعة بمَن يرغب في النقل على إحدى تلك الوظائف، إرسال كافة بياناته على البريد الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين dfpa@su.edu.sa خلال أسبوعين تبدأ من تاريخ الإعلان 27 المحرم 1439.