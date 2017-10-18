هذه هي أغرب أسماء الفتيات المسجلة في المملكة

كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، عن أن هناك العديد من الأسماء الغريبة للفتيات المسجلة في المملكة ومن أغربها إسعاف وقهوة.

وأكد الجاسر أن هناك أسماء غريبة غير مقبولة اجتماعيًّا، وهناك كثرة في عدد الأسماء الغربية، وقد يلجأ البعض لتغييرها حسب الإجراءات المتبعة.

وأضاف الجاسر، في مداخلة هاتفية على قناة “روتانا خليجية” أمس الثلاثاء، أن ما نشر عن تغيير 60 سعوديًّا لأسمائهم في أسبوع واحد ثلثهم من النساء غير صحيح، فلا توجد إحصائية محددة بعدد من قاموا بتغيير أسمائهم.

ونوّه بأن القائمة التي تداولها وصدرت أخيراً، والتي تضمّنت الأسماء الممنوعة في المملكة لم تصدر عن الأحوال المدنية وتم نفي ذلك.

وأوضح متحدث الأحوال المدنية أن الأسماء الممنوعة تتضمن الاسم المركب والاسم الصادر به فتوى شرعية، مثل تسمية السيد وعبدالنبي ونبي ونبية وملاك.

وعن إجراءات تغيير الاسم، بين أن لها معايير وأسساً معينة لا بد من الالتزام بها، أهمها امتلاك بطاقة هوية، كما أن الإجراءات تختلف لمن هم أكثر من 15 سنة ومن هم أقل من هذه السن.