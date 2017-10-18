الفيفي يكشف عن أول تلفريك بجازان

كشف محافظ هروب الأستاذ احمد الفيفي أن محافظة هروب تشهد الآن استثمارات كبيرة والتي ستنقل المحافظة إلى مصاف المحافظات السياحية بالمنطقه ومنها سوف يطرح إنشاء تلفريك في المحافظة قريبا للاستثمار ليصبح أول تلفريك على مستوى المنطقة

وذكر بأنه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وسمو نائبه حفظهم الله لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين لتعريفهم بالمحافظات الجبلية وخلق فرص استثمارية وتسهيل العقبات أمامهم حيث تم التنسيق مع البلدية وأمانة منطقة جازان ومجلس التنمية السياحي لدراسة وطرح المشروع وأكد أن تنفيذ التلفريك سوف يكون على مرحلتين الأولى من منتزه الرحيين إلى منتزة مشعود والمرحلة الثانية من هروب إلى منتزه وحديقة البلدية في أسفل جبل منجد وسوف يكون وجه سياحية قادمة لزوار المحافظة وخارجها وتقوم بلدية هروب بجهود مشكورة وهي بصدد إنشاء متحف قريبا لجمع التراث بالمحافظة والتي تتميز بموروث شعبي كبير تسعى للحفاظ عليه ليسهل على السياح الوصل إليه وزيارته .