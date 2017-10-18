محافظ الداير يدشن حملة التطعيم بمستشفى بني مالك ضد الانفلونزا الموسمية

دشن محافظ الداير الأستاذ / محمد هادي الشمراني ومساعد مدير مستشفي بني مالك العام الاستاذ/ على احمد المالكي أمس الثلاثاء الموافق 27 /1 /1439 بحضور المدير الطبي وعدد من الاطباءوعدد من رؤساء الأقسام انطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية التي ينظمها قسم مكافحة العدوى لمدة أسبوعين .

وقد ألقى خلال الافتتاح الدكتور .سامي الشناوي محاضرة تحدث خلالها عن اهمية التطعيم والفئاة المستهدفة والتي تشمل الممارسين الصحيين والأطفال فوق سن ستة أشهر والحوامل وكبار السن ومرضي السكر والفشل الكلوي ومعتلي المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة الآخري تخلل ذلك عرض بعض المقاطع التثقيفية عن فيروس الانفلونزا الموسمية وكيفية الوقاية منه

تلى ذلك البدء في اخذ اللقاح الخاص بها من قبل منسوبي المستشفى من فنبين وأطباء والاداريين .