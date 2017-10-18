وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة، لمؤهلات مختلفة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرعي المستشفى في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وذلك وفقاً لأسماء الوظائف الموضحة أدناه.

الوظائف والأقسام:-

الرياض:-

1- تقني تخدير (وحدة تقنيات التخدير).

2- استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين (زراعة الكبد للبالغين).

3- استشاري مساعد التخدير (العظام والتجميل).

4- استشاري مساعد، الرعاية المركزة (استشاريو طب الرعاية الحرجة).

5- استشاري مساعد، الرعاية المركزة (العناية الحرجة للقلب).

6- استشاري مساعد، أمراض الدم/ الأورام (أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية للبالغين).

7- مساعد ميكانيكي سيارات (المركبات لمركز الملك فهد الوطني لسرطان الأطفال).

8- مساعد ميكانيكي سيارات (صيانة المعدات).

9- مندوب مشتريات (الإمدادات الطبية).

10- محاسب (الفوترة والتحصيل).

11- مهندس أجهزة طبية أول (التصوير التحليلي والتجهيزات).

12- أستشاري علم أشعة البطن (أشعة البطن).

13- استشاري,زراعة الكلى للبالغين (زراعة الكلى للبالغين).

14- استشاري تخدير (العظام والتجميل).

15- استشاري علم الأمراض الكيميائي (إدارة علم الأمراض والطب المخبري).

16- استشاري أنف وأذن وحنجرة (استشاريو طب الأنف والأذن والحنجرة).

17- استشاري قلب (وحدة القلب للأطفال).

18- استشاري اطفال امراض الرئة (وحدة امراض الرئة).

19- استشاري ,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (زراعة الكبد والأمعاء الدقيقة وجراحة الكبد والبنكرياس).

20- مساعد ثاني طب اسنان (عيادة طب الأسنان).

21- عامل حمية (خدمات الطعام للمرضى).

22- مراقب الوثائق (إدارة المرافق).

23- أخصائي مختبر أجنة (التقنية المساعدة على الإنجاب).

24- أخصائي طب طواري (خدمات الإسعاف).

25- مساعد خدمات الطعام (كافتيريا الموظفين).

26- رئيس تمريض ((ب-1) طب الأطفال).

27- مترجم عناية صحية منزلية (الرعاية الصحية المنزلية).

28- سكرتير أول (إدارة الإحصاءات الحيوية والوبائيات والحوسبة العلمية).

29- سكرتير ثاني (دعم القرارت).

30- عامل نظافة (عمال النظافة).

31- محلل التكامل (تكامل النظم).

32- مشطب داخلي ثاني (ورشة الدهان).

33- مساعد مغسلة (المغسلة).

34- مساعد صيانة (ورشة البناء والسجاد).

35- مساعد صيانة (ورشة النجارة).

35- مساعد صيانة (الري).

36- مدير قسم تروية القلب (خدمات التروية القلبية).

37- أخصائي مختبر (الأحياء الدقيقة).

38- محلل الشبكات (وحدة أمن وكفاءة الشبكات).

39- مساعد رعاية مرضى (خدمات الدعم الإداري).

40- صيدلاني ثاني (الصيدلية الرئيسية للعيادات الخارجية).

41- صيدلاني ثالث (الرعاية الصيدلانية لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد).

42- زميل دراسات عليا (التصوير الخلوي والتأشير الجزيئي).

43- منسق مشروع (إدارة مشاريع المنشات – الإدارة).

44- أخصائي العلاج بالاشعة (إدارة العلاج الإشعاعي).

45- أخصائي العلاج التنفسي (الرعاية التنفسية السريرية).

46- أخصائي العلاج التنفسي (الرعاية التنفسية السريرية).

47- عالم أبحاث (إنتاج الصيدلانيات المشعة).

48- كبير المحاسبين (الفوترة والتحصيل).

49- كبير السائقين (السائقين لمركز الملك فهد الوطني لسرطان الأطفال).

50- كبير ممثلي التوظيف (التوظيف المحلي).

51- كبيرأخصائيي التصويرالاشعاعي (التصوير الإشعائي السريري العام).

52- عامل صفائح معدنية ثاني (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والألواح المعدنية واللحام).

53- أخصائي اجتماعي (إدارة الخدمات الأجتماعية).

54- ممرض أول ((ب-2) أمراض الكلى وزراعة الأعضاء الصلبة).

55- ممرض أول ((ج-3) جناح الجراحة العامة).

56- ممرض أول (الخدمات الطبية الطارئة).

57- ممرض أول (جناح (و-1) الطب العام).

58- ممرض أول (وحدة زراعة نخاع العظم).

59- ممرض أول (جناح (و-1) الطب العام).

60- ممرض أول (عيادة النساء والولادة).

61- ممرض أول (الوحدة الطبية لليوم الواحد).

62- ممرض أول (المعالجة الوريدية).

63- ممرض أول (الخدمات الطبية الطارئة).

64- ممرض ثالث (بنك الدم).

65- ممرض ثالث (عيادة النساء والولادة).

66- أخصائي تصويرالاشعةالصوتي (خدمات الأشعة الصوتية).

67- كاتب جناح (عيادة زراعة الكلى).

جدة:-

1- محاسب (إدارة الرواتب ومزايا الموظفين).

2- استشاري مساعد، الجراحة العصبية (وحدة الجراحة العصبية).

3- استشاري مساعد، طب الفترة المحيطة بالولادة /الأجنة (وحدة استشاريو طب النساء والولادة).

4- اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية (الترميز الطبي).

5- أخصائي تصوير أشعة مقطعية (وحدة خدمات الأشعة المقطعية).

6- استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم (وحدة أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية للبالغين).

7- استشاري أنف وأذن وحنجرة (وحدة جراحة الأذن والأنف والحنجرة / الرأس والعنق).

8- مساعد مغسلة (المغسلة).

9- اخصائي مختبر/ علم الانسجة (وحدة علم الأنسجة).

10- ناسخ طبي (وحدة علم الأنسجة).

11- كبير اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه (مختبر إجراءات القلب غير الباضعة).

12- كبير اخصائي مناقصات وعقود (خدمات العقود).

13- ممرض أول (وحدة العناية المركزة الجراحية).

14- ممرض أول (عيادة الأورام).

15- ممرض أول (وحدة العناية المركزة للمواليد).

16- ممرض أول (المبنى الطبي الجنوبي).

17- ممرض أول (التشريفات).

18- ممرض ثالث (عيادات الجراحة).

19- ممرض ثالث (العيادات الطبية).

20- مشرف مشتريات (متابعة طلبات الشراء).

21- أخصائي تصويرالاشعةالصوتي (وحدة خدمات الأشعة الصوتية).

وقالت أن طريقة التقديم تتم عبر الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/careers