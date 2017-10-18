وظائف شاغرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة -للرجال وللنساء- بدرجة (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ) لحملة الدكتوراه، ودرجة (معيد) لحملة البكالوريوس، في تخصصات (الأدب – النحو والصرف وفقه اللغة)، للعمل بكلية اللُغة العربية.

وقالت أن الوظائف المتاحة حالياً بمسميات: معيد (تخصص أدب) (للنساء) – معيد (تخصص النحو والصرف وفقه اللغة) (للرجال).

أستاذ مساعد (النحو والصرف وفقه اللغه) (للرجال وللنساء) وأستاذ مشارك (النحو والصرف وفقه اللغه) (للرجال) وأستاذ (النحو والصرف وفقه اللغه) (للرجال وللنساء).

وقالت أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 31/10/2017م وسيكون التقديم من خلال الرابط التالي :

https://jobs.imamu.edu.sa/joblist.aspx