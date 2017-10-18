وفاة الفيفي بالمدينة المنورة “رحمه الله”

انتقل الى رحمة الله قبل قليل موسى هادي حسن الابياتي في مستشفى احد بالمدينة المنورة نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.