الرئيسية › مواساة وفاة الفيفي بالمدينة المنورة “رحمه الله” 10:56 ص, 28 محرّم 1439 هـ - 18 أكتوبر 2017 م فيفاء أون لاين ـ المدينة المنورة Tweetانتقل الى رحمة الله قبل قليل موسى هادي حسن الابياتي في مستشفى احد بالمدينة المنورة نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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