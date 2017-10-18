وفاة الفيفي بالمدينة المنورة “رحمه الله” | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

وفاة الفيفي بالمدينة المنورة “رحمه الله”

وفاة الفيفي بالمدينة المنورة “رحمه الله”
فيفاء أون لاين ـ المدينة المنورة
انتقل الى رحمة الله قبل قليل  موسى هادي حسن الابياتي في مستشفى احد بالمدينة المنورة نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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