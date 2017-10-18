القنبلة الموقوته

البعض من الناس يكلفون على أنفسهم بزيارة أقاربهم أو أصدقائهم بحجة صلة الرحم أو الوناسة أو غيرها ويتداولون الحديث في قال فلان وقال فلان وزرت فلان ورأيت كذا وكذا ويتحدثون في أغلب الأوقات في سلبيات خلق الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً وأنهم مأجورين لأنهم ضحكوا واستأنسوا مع بعضهم وربما أثناء الحديث قد تركوا قنبله موقوته ستنفجر في أي وقت وهذا من الفسق والفجور والفحش في القول وذلك لايتفق مع القرآن الكريم ولا مع ديننا لأن ذلك يسبب أضرار ومشاكل ربما بين الأم وأبنائها أو الأب وأبنائه أو بين الزوجين أو بين الاقارب أوبين الأخوان الخ‫….!!‬

‫فأسوأ الناس خُلقاً من إذا غضب منك،أنكرفضلك،أفشى سرك،جحد عشرتك،وقال عنك ماليس فيك!‬

فقد أيقنت بأن هناك بشر يعيشون ويتجولون بيننا بدون قلوب ولاحتى عقول وينطقون بما لايعقلون

فلا أستغرب ولا تستغربوا هذا فقد عشت بين قنابل مؤقته كلما قلت أنه تم تطهيرها أنفجرت أخرى ولن أستسلم ، ولن أجزم بأنه تم تطهيرها تمامآ ولكن كلما انفجرت قنبلة يجب أن نتصرف بعقل وحكمة ولا نتسرع، لابد أن أعرف من رماها كي اتعامل معه بحذر ولن أرد بالمثل فمن زرع لي قنبله سأعامله بأصلي وفطرتي وأزرع له ورده .

فمن لا يعرف أداب الزيارة وأداب الكلام فل يجلس في بيته وله ضعف أجر الزيارة ، أجر نية الزيارة وأجر كف الأذى عن الناس بالقول ، وله ذلك أحسن .

فحسبنا الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة على كل من ينقل كلام الناس وأسرار بيوتهم وينافق ويغتاب ويبهت فالله وحده يعلم بما توسوس به أنفسهم وما تخفي صدورهم ، حسبنا الله وكفى..

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