بالصور .. نجاح عملية تقويم العمود الفقري لفتاة في الرياض

نجح فريق طبي بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض في إجراء عملية جراحية معقدة لتقويم تشوهات في العمود الفقري لفتاة كانت تعاني صعوبة بالمشي لعدة سنوات.

وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري الدكتور معتصم عبيدات أن المريضة البالغة من العمر 16 عاماً كانت تعاني وجود حدبة كبيرة في المنطقة الصدرية بالعمود الفقري، وانحراف في الحوض، واختلاف في ارتفاع الكتفين، ما كان يسبب لها شعوراً دائماً بالتعب والإرهاق.

وأبان أنه تم إخضاع الفتاة للصور الإشعاعية واتضح وجود انحرافين شديدين، أحدهما في المنطقة الصدرية ويقدر بـ95 درجة، والآخر في المنطقة القطنية ويقدر انحرافه بـ65 درجة.

ولفت إلى أنه تم إخضاع الفتاة لعملية جراحية استغرقت 8 ساعات، وتكللت العملية بالنجاح وخرجت الفتاة وهي بصحة جيدة.