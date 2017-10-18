هنا حقيقة.. ادعاءات إعلانات أجهزة الليزر لإزالة الدهون بلا جراحة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن بعض الإعلانات التسويقية المتداولة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن أجهزة الليزر المستخدمة لإزالة الدهون دون تدخل جراحي، تتضمن ادعاءات طبيةً مبالغاً بها بدرجة كبيرة، إذ إن استخدام هذه الأجهزة ليس حلاً للسمنة المفرطة، وتتطلب هذه التقنية جلسات عدة مع وجود نظام غذائي ورياضي، كما تختلف فعاليتها من شخص لآخر، ويلزم الممارس الطبي توضيح أي محاذير طبية أو آثار جانبية مرتبطة باستخدامها.

وأكدت الهيئة أن الإعلان عن أي جهاز أو منتج طبي يتطلب الحصول على ترخيص مسبق للإعلان عنه، مع ضرورة الالتزام التام بالادعاءات الطبية لهذه الأجهزة، الموضحة بكتيب التشغيل المعتمد ضمن إذن تسويق الجهاز من الهيئة، محذرة من المبالغات في الإدعاءات تجنباً للمساءلة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الجهات والأفراد الذين يسهمون في تضليل المستهلك، داعةً للإبلاغ عن الإعلانات غير المرخصة للأجهزة والمنتجات الطبية، عبر الاتصال بمركز الاتصال الموّحد على الرقم 19999.