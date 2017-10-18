فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ستشملها ضريبة القيمة المضافة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن فواتير المياه والكهرباء، وفواتير الهاتف الجوال “المفوتر” وبطاقات الاتصال مسبقة الدفع وبطاقات بيانات الإنترنت ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% من قيمة البيع، تحصل عند نقاط التوزيع.

وذكر مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل يحيى بن عشتيل، وفقاً لـ”مكة”، أن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها مطلع عام 2018، ستطبق أيضاً على الشراء عبر المواقع الإلكترونية من خارج المملكة بما في ذلك قطع غيار السيارات، وتحصل عند الاستيراد بنسبة 5% من سعر الشراء.

وأكد عشتيل، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيطال جميع مكاتب الخدمات بأنواعها المختلفة، وبيع وشراء السلع المستعملة بما في ذلك السيارات المستعملة.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل كانت قد أعلنت، أن بيع وشراء وتأجير العقارات السكنية لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، في حين سيشمل تطبيقها على بيع وشراء الأراضي البيضاء ذات الأغراض الاقتصادية.