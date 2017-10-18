دوريات المجاهدين تكشف مصانع للخمور بعسير

أوضح المتحدث الرسمي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير سعيد بن جرمان آل مريح، بأن دوريات المجاهدين التابعة لقطاع أبها وتهامة اكتشفت عدة مصانع للخمور، وقوارير عرق مسكر جاهزة للبيع في قرية عدوان بقرى بني مالك المجاورة لمدينة أبها صباح اليوم.

وبلغت الكمية التي تم ضبطها (7) مصانع خمور متفاوتة بين الصخور والأشجار مكونة من (12) برميلاً سعة كل برميل (300) لتر، جميعها مملوءة بالمادة المخمرة.

كما تم العثور على غديرين (بركتَيْ ماء) مخمَّرَيْن بالكامل، أحدهما سعته قرابة أربعة أطنان، والآخر قرابة طنين.

كما تم العثور على عدد (106) قوارير عرق مسكر، سعة كل قارورة لتر ونصف اللتر، جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر وجاهزة للبيع.

وأضاف بن جرمان، بأنه تم إتلاف جميع ما ضُبط بالموقع، وتوثيق ذلك بالصور والفيديو، وجرى إعداد محضر بالواقعة.