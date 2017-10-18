الفتنة أشد من القتل

عالم غريب فيه الكثير من العجب العجاب فيه تنوعت أصناف البشر فكل منهم سلك طريق إما محمود أو مذموم

هناك بشر أصبح النفاق والكذب والفتنه أحب لهم من الدنيا ومافيها يظلمون ويقذفون ويقفون جانبآ ليشاهدو ضحيتهم وهي تنزف ألمآ وتبكي قهرآ وهم بأنفسهم يرددون نصرآ نصرآ

ونسو بأن الله رحيم بعبده الضعيف لطيف بقلبه الكسير خبير بما يفعل هؤلاء فقد حرم ربي الظلم ع نفسه وجعله بين عباده محرمآ لذلك ربي وعد المظلوم بالنصر ولو بعد حين

فكم فرقو بين أسر باتت قريرة العين مطمئنة وإستيقظت على إشعال فتنة تكاد نيرانها ألا تنطفي حسبنا الله الذي لاإله إلا هو على أمثال هؤلاء البشر حسبنا الله الجابر لكسور قلوبنا حسبنا الله على من سلك هذا الطريق وسخر جل وقته وأفكاره للتفرقة إما بين أم وأبنائها أو أخ وأخوته أو زوج وزوجه أو ما إلى ذلك من الفتن ماظهر منها ومابطن

الكلام يطول والحديث لذيذ في كشف أقنعة تدعي السلام وفي قلبها خبث عظيم والله المستعان …

قد نكتب وفي القلب غصة ولكن يقيننا بالله كبير وبأنه سينتهي كل ذلك الألم في يوم ما..

الكاتبه/هيله الفيفي.